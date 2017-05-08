День Победы 9 мая в Петербурге: парад, «Бессмертный полк», салют, как будет работать метро

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Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая 2017 года во всех городах России, в том числе в Санкт-Петербурге. Торжества в нашем городе будут включать в себя традиционные праздничные мероприятия с массовым участием граждан.

Для удобства и в целях обеспечения безопасности петербуржцев в работе городского транспорта, в том числе петербургского метрополитена, в этот день произойдут изменения.

Мероприятия 9 мая в Петербурге: парад, «Бессмертный полк», концерт на Дворцовой, салют

9 мая в городе состоятся следующие мероприятия:

— В этот день завершается всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая проходит по всему городу.

— В 9.00 состоится зажжение факелов на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. Факелы будут гореть до окончания праздника.

— В 10.00 на Дворцовой площади начнется Парад Победы. В это же время в акватории Невы в центре Петербурга состоится парад боевых кораблей.

— Также в 10.00 в Кронверкском протоке у Петропавловской крепости стартует фестиваль гребных видов спорта «Золотые весла Санкт-Петербурга».

— В 12.00 на трех городских площадках начнется акция «Народный хор победы». Горожане смогут от души попеть песни военных лет на площади перед Казанским собором на Невском проспекте, в Летнем саду, а также в сквере у музея Суворова на Кирочной улице.

— С 14.00 до 16.00 Петербург на низкой высоте облетит самолет с огромной георгиевской лентой.

— В 14.30 стартует торжественный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях. Колонна проследует по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади.

— А в 15.00 стартует знаменитая акция «Бессмертный полк» — шествие ветеранов и общественности с портретами своих воевавших родственников. Построение колонны начнется с 14 часов, начиная с площади Александра Невского. Шествие, в котором ожидается полмиллиона участников, проследует по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади.

— В 17.00, после окончания акции «Бессмертный полк, на Дворцовой площади состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

— В 22.00 празднование Дня Победы традиционно завершится праздничным салютом с пляжа Петропавловской крепости. Наблюдать за этим незабываемым зрелищем удобнее всего с Дворцовой набережной, со Стрелки Васильевского острова, а также с Дворцового, Троицкого и Тучкова мостов.

Ограничения в работе транспорта

Во время проведения парада и шествия «Бессмертный полк» метрополитен будет работать в особом режиме:

— С 08.30 до 11.30 станция «Адмиралтейская» работает только для выхода пассажиров.

— С 9.00 до 22.00 вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) работает только для выхода пассажиров.

— С 11.00 до 00.00 ограничивается вход в вестибюль 1 станции «Невский проспект».

— С 14.00 до 15.25 станции «Площадь Александра Невского-1» и «Площадь Александра Невского-2» работают только для выхода пассажиров.

— С 14.30 до 15.30 станция «Маяковская» закрыта для входа и выхода пассажиров, поезда проследуют станцию без остановки, пересадка между линиями 1 и 3 закрыта. Вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» открыт только для входа пассажиров. Вестибюль 2 станции «Площадь Восстания» открыт только для выхода пассажиров.

При необходимости по особому распоряжению ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возможно дополнительное закрытие для входа и выхода пассажиров станций «Невский проспект» и «Гостиный двор» с сохранением пересадки между линиями 2 и 3. Закрытие станций «Невский проспект» и «Гостиный двор» не будет совпадать по времени с закрытием станций «Площадь Восстания» и «Маяковская».

На период проведения праздничного концерта на Дворцовой площади и салюта также вводятся ограничения в работе метро:

— С 15.30 до 00.00 станция «Адмиралтейская» открыта только для выхода пассажиров, все эскалаторы работают на подъем.

— С 21.25 до 22.00 станция «Горьковская» закрыта для входа пассажиров, все эскалаторы работают на подъем.

После окончания салюта возможны ограничения на вход на станциях «Горьковская», «Петроградская», «Невский проспект», «Гостиный Двор», «Сенная площадь», «Площадь Восстания» и «Маяковская».

Также в ночь на 10 мая в Петербурге не будут разводиться мосты, чтобы горожане после салюта смогли добраться до дома. На все время праздничных мероприятий районы их проведения станут пешеходной зоной, поэтому автолюбителям лучше 9 мая оставить машины на стоянках.