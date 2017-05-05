США намерены остаться в Ираке после победы над ИГИЛ

В закладки

Скопировать

Багдад, 5 мая. Ирак и США обсуждают продление американского военного присутствия в стране после победы над «Исламским государством»*.

Официальные лица обеих стран сообщают, что дальнейшее присутствие ВС США в Ираке будет взаимовыгодным как для иракской, так и для американской стороны. Американские военнослужащие не будут размещаться на независимых базах, но останутся внутри иракских военных объектов. Обозначены как минимум пять позиций вдоль сирийско-иракской границы и в Мосуле.

Численность американского контингента будет составлять несколько тысяч военнослужащих, «немного больше, чем находится сейчас в Ираке». В данный момент в стране присутствуют порядка семи тысяч американских военных, помогающих вести боевые действия против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.