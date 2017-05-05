Московские кинотеатры бесплатно покажут советские фильмы о войне

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Москва, 5 мая. Московские кинотеатры устроят бесплатный показ советских фильмов о войне в память об актерах и режиссерах-фронтовиках. Об этом в пятницу заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В память об актерах и режиссерах, прошедших Великую Отечественную войну, проводим с 6 по 9 мая бесплатные киносеансы», — пишет он в Twitter.

Всего будет показано 37 фильмов: «…А зори здесь тихие», «Судьба человека», «Двадцать дней без войны», «Белорусский вокзал» и другие. Посмотреть кино можно будет в 12-ти кинотеатрах «Москино» и столичного департамента культуры, пишет «Вечерняя Москва».