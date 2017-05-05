Классовая «зрада»: кофта с надписью Russia может больно ударить по рейтингам Порошенко

В закладки

Скопировать

Сын президента Украины Петра Порошенко Михаил попал в центр скандала после того, как его запечатлели в толстовке с надписью, очень похожей на слово Russia (Россия).

Недавно в британском Concord College, где учатся дети Петра Порошенко, прошла фотосессия перед экзаменами и выпускным. Казалось бы, не очень большое событие. Но украинский журналист Левко Стек тут же забил тревогу. Он обратил внимание на то, что на одном снимке Михаил Порошенко, младший сын президента, позирует в толстовке с надписью Russia. Он даже нашел точную копию этой кофты в одном из российских онлайн-магазинов.

Как не трудно предположить, реакция украинского сегмента соцсетей была мгновенной и крайне негативной. Некоторые винят сына своего президента в недостаточном патриотизме. Некоторые — в преступных связях. Все же толстовка могла быть и не его. Он мог взять ее взаймы у своего друга, сына бизнесмена из Новосибирска. Но что хуже, носить одежду с именем так порицаемой украинскими националистами «страны-агрессора» или дружить с выходцем из нее?

Надо сказать, что это уже не первый случай, когда украинская общественность разглядела в детях своего президента классовых предателей. Все же те бывают на Украине лишь проездом и на каникулах.

Как известно, многие украинские политики и чиновники отправили своих детей учиться за границу. Это не удивительно, ведь считается, что образование в Европе — в Англии или, допустим, в Швейцарии — лучше, чем на Украине. Разумеется, украинские чиновники не единственные, кто так думает. Это достаточно распространенное мнение на постсоветском пространстве.

Тем не менее, учитывая бедственное положение, в котором сейчас находится экономика Украины, у многих граждан Незалежной вызывает неподдельное недовольство тот факт, что на обучение своих отпрысков за рубежом руководители страны тратят сотни тысяч долларов. Как то это не особо вписывается в имидж бессребреников и честных слуг народа, сместивших «кровавый и коррумпированный режим Януковича», чтобы облагородить Украину и начать в ней борьбу с коррупцией. А ведь именно такой имидж Порошенко и другие представители киевского политикума всеми силами — побивая себя в грудь и крича о национальной гордости с трибун Верховной рады — пытаются для себя создать.

Обучение Михаила Порошенко в Concord College ежегодно обходится Порошенко в 1,15 млн гривен. Вместе с двумя его сестрами, учащимися там же, — это уже 3,45 млн гривен. Учитывая, что Порошенко вроде как отказался от управления своими бизнес-активами, став президентом Украины, эти суммы вызывают у многих досаду.

Интересно, к каким последствиям для отца может привести столь чувствительный для многих промах сына? Ударит ли толстовка Михаила Порошенко по рейтингам Петра Порошенко? Разбирается Федеральное агентство новостей.

«Для меня в этом ничего крамольного нет. Молодежь может надевать все, что хочет, да и не факт, что все это действительно имело место. Не факт еще, что это не подделка, не Photoshop. Но, конечно, на Украине и это будет использовано против президента — будет использован, чтобы прежде всего дискредитировать его в глазах радикально и националистически настроенной части общества», — заявил в беседе с корреспондентом ФАН Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

«Впрочем, не думаю, что это фото будет иметь какой-то долгий и глубокий эффект. Хватает вещей, которые гораздо больше играют против президента: это и российская фабрика Roshen, это и торговля углем, ресурсами и всем остальным с Донбасса, это и звонки Путину или в его администрацию. И я уже молчу о ключевых украинских темах: это бедность и коррупция. Есть много вещей, которые способны ударить по рейтингам Порошенко гораздо больнее», — продолжает политолог.

В любом случае, это фото станет для политических противников Порошенко еще одним козырем. На этом фоне остается лишь предполагать, кто мог запустить в Сеть эту историю.

«Желающих сделать это, я уверен, было очень много. У Порошенко не осталось друзей-олигархов. В какой-то мере Порошенко «декапитализировал» всех олигархов Украины. У него не осталось друзей и в политике — только заложники. Потому желающих запустить и использовать такую историю на порядок больше, чем не желающих», — подводит итог Руслан Бортник.