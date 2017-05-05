ИГ начало войну со ССА в провинции Даръа

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Джален, 5 мая. Филиал «Исламского государства»* подвергся нападению отряда «Сирийской свободной армии».

«Умеренные» оппозиционеры ССА совершили нападение на город Джален, контролируемый филиалом террористической группировки «Исламское государство» (запрещены в России). ССА умалчивает о своих успехах, однако информационные ресурсы ИГИЛ* сообщают, что при атаке погибли 5 оппозиционеров, еще 15 боевиков получили ранения. Игиловцам удалось уничтожить танк и два бульдозера ССА.

В населенном пункте Аль-Ядуде произошла перестрелка между двумя группировками «Сирийской свободной армии» из-за спора о боеприпасах и контроле КПП. Сообщается о жертвах с обеих сторон, среди погибших один из командиров ССА.

* Организация запрещена на территории РФ.