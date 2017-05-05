Сирия: эксперты расследуют инцидент с химоружием в Идлибе, не покидая Гааги

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Гаага, 5 мая. Эксперты «Организации по запрещению химического оружия» и ООН приступили к расследованию слухов о применении химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Об этом в пятницу заявил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

По его словам, команда уже начала работу в штаб-квартире ОЗХО в Гааге, передает Associated Press.

Напомним, что распространенные сирийской оппозицией сообщения о применении химического оружия в Идлибе стали предлогом для нанесения ракетного удара США по военной базе в Сирии. При этом ни одна из сторон так и не предоставила доказательств применения химоружия, кроме роликов в Интернете.