В Госдуме объяснили причину ужесточения погранконтроля на рейсах из Белоруссии

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Москва, 5 мая. Введение пограничного контроля на российско-белорусских авиарейсах логично и ожидаемо, уверен глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, он также отметил вопрос безопасности.

Белоруссия приняла решение об открытии границы, однако Россия отвечает за свою безопасность, поэтому введение пограничного контроля на данных рейсах вполне ожидаемо. Такого мнения придерживается глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. «Этого следовало ожидать в связи с тем, что белорусы приняли самостоятельное решение об открытии границы», — сказал парламентарий.

Он акцентировал внимание на том, что Россия и Белоруссия — «все-таки не одно государство». Калашников считает, что эти меры призваны в первую очередь обеспечить безопасность российской стороне. «В отношении граждан третьих стран приходится на это идти, коль скоро наши спецслужбы не договорились. Конечно, мы за свою безопасность отвечаем, они — за свою», — резюмировал он, его слова приводит РИА Новости. Отметим, что рейсы из Белоруссии с середины мая будут переведены в международные сектора.