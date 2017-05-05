Я видел эту женщину в кино: что знают жители других стран о Лен Пен и Макроне

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Париж, 5 мая. Второй тур президентских выборов во Франции стартует вот уже в это воскресенье, 7 мая. Данные последних соцопросов, проведенных среди французов говорят о том, что предпочтения избирателей находятся на стороне лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, при этом издание Le Monde отмечает, что число сторонников кандидата от ультраправых Марин Ле Пен увеличилось до 41%.

О том, что думают о кандидатах на пост главы Франции жители других странах, узнал телеканал RT. Журналисты спросили респондентов об их личных предпочтениях, а также поинтересовались на предмет того, кто же из политиков займет президентское кресло.