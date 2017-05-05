Парламент Чечни предлагает узаконить экспертизу трупов без вскрытия

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Грозный, 5 мая. Депутаты парламента Чеченской республики предложили законодательно закрепить проведение виртуальной аутопсии, которая предполагает исследование тела умершего с помощью высокотехнологичного оборудования без хирургического вмешательства.

«Данные изменения дадут возможность с использованием средств роботизированной системы в сочетании с компьютерной томографией установить причины смерти и подтвердить диагноз заболевания умершего без проведения вскрытия трупа», — говорится в пояснительной записке.

Чеченские депутаты отмечают, что по мусульманским традициям патологоанатомическое исследование путем вскрытия является неприемлемым.