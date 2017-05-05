РФ ввела погранконтроль с Белоруссией для защиты от украинских диверсантов — политолог

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Москва, 5 мая. РФ вводит погранконтроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Белоруссии и улетающих туда, в отношении граждан третьих стран, так как такова реакция Москвы на договоренности Минска с Киевом, заявил замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Политолог уверен, что таким образом Россия хочет обезопасить себя от экстремистов и диверсантов.

Политолог заметил, что конфликт наметился еще когда в 2007 году в РФ из-за отсутствия границ проникали любые лица из Грузии, сообщает ФБА «Экономика сегодня». У Минска тогда были определенные договоренности с Тбилиси, а теперь у Минска с Киевом аналогичные договоренности.

На фоне сложных отношений РФ с Украиной можно ожидать проникновения на территорию России многих украинских националистов и других нежелательных лиц. Также нужно учитывать усиление терроризма в Сирии.