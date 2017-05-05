Сирия: США увеличили военный контингент в провинции Хасака

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Хасака, 5 мая. Военные источники в Сирии сообщают, что в провинцию прибыл дополнительный конвой американских военных.

Пентагон увеличил контингент войск в провинции Хасака, которая сейчас контролируется курдским ополчением. Сообщается, что накануне из иракской провинции Ниневия прибыл конвой из 250 военнослужащих ВС США. В конвое насчитывается 48 единиц бронетехники.

Ранее поступила информация, что власти Дамаска ожидают вторжение спецназа США и Иордании со стороны южной провинции Даръа, которую контролируют проамериканские группировки вооруженной оппозиции.