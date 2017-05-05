Сирия: Пентагон обещает бомбить ИГ повсюду

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Вашингтон, 5 мая. Пентагон заявил о намерениях США и их партнеров по Сирии продолжать бомбить террористов «Исламского государства»* и «Аль-Каиды» повсюду. Так американские военные ответили на вопрос о прекращении полетов над зонами деэскалации в стране.

«Наша коалиция будет по-прежнему нацеливаться на ИГ* и повсюду, где те орудуют, чтобы у них не было безопасного укрытия», — заявил представитель Министерства обороны США майор Адриан Рэнкин- Гэллоуэй.

Как сообщалось ранее, 6 мая в 00.00 в Сирии вступит в силу меморандум о создании зон деэскалации.

Документ был подготовлен по прямому поручению президента России Владимира Путина. Как заявили сегодня в Генштабе ВС РФ, меморандум позволит отделить оппозицию от террористов и будет способствовать прекращению боевых действий.

Напомним, террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида» запрещены в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.