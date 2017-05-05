Главные новости 5 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 5 мая.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил сократить число российских пенсионеров за счет повышения пенсионного возраста. Кудрин предложил радикальный способ повышения жизненого уровня пенсионеров.

По словам Тимошенко, Порошенко - грязный коррумпированный и авторитарный негодяй, место которому в тюрьме, а не во главе европейской державы. Юлия Тимошенко: «Порошенко - грязный коррумпированный и авторитарный негодяй!».

Реализацию законопроекта о контроле США за портами в Приморье можно приравнять к объявлению войны. Так считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. В Совфеде приравняли к объявлению войны контроль США над портами Приморья.

В Таджикистане отказались от проведения акции «Бессмертный полк» в День Победы сразу по нескольким причинам. Об этом говорится в заявлении, распространенном государственным информагентством «Ховар». В Таджикистане назвали сразу несколько причин отказа от «Бессмертного полка».

Младший сын президента Украины Петра Порошенко Михаил был замечен в колледже в футболке с «предательской» надписью RUSSIA. На это обратила внимание украинский адвокат, публицист и общественный деятель Татьяна Монтян. «Зрада» высшего уровня: отпрыска Порошенко заметили в «пророссийской» футболке.

Американский законопроект о проверке российских портов на соблюдение американских санкций против КНДР является абсурдным и выходит за пределы международного права. Пушков напомнил о нюансах географии США, желающим проверять порты Приморья.

За нарушение регламента «Евровидения» EBU хочет наказать не только Украину, но и РФ. Зачем нам «Евровидение»: Дмитрий Лекух об унижении России за ее же деньги.

Правительственные войска перешли в контратаку в районе города Дейр эз-Зор, уничтожен командующий ССА Малек Хасан Масальмех. Сирия новости 5 мая 07.00: САА перешла в контратаку в районе города Дейр эз-Зор, уничтожен командир ССА.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер своим странным поведением на недавнем саммите ООН вызвал подозрения в собственной нетрезвости. Глава Еврокомиссии заявился на саммит ООН в сильном подпитии.

Узбекская компания Ravon существенно понизила цену на седан Gentra в России. Уже в этом месяце при покупке модели будущие владельцы смогут сэкономить до 17 своего бюджета. Ravon резко снизила цену на седан Gentra в России.