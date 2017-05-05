Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Белоруссия отреагировала на ввод погранконтроля самолетов Россией

Белоруссия отреагировала на ввод погранконтроля самолетов Россией

18:00  5 Мая 2017
129

Белоруссия отреагировала на ввод погранконтроля самолетов Россией

Минск, 5 мая. Белорусские власти не станут вводить пограничный контроль на авиарейсах в Россию и в обратном направлении, заявил представитель Госпогранкомитета Белоруссии Олег Ляшук.

Белоруссия не видит причин для введения пограничного контроля на внутренних рейсах. «Погранконтроль на воздушных судах, следующих из Белоруссии в Россию и в обратном направлении, осуществляться не будет», — сообщил начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Белоруссии Олег Ляшук, его слова приводят белорусские СМИ.

Отметим, что ранее стало известно о введении со стороны РФ пограничного контроля самолетов и пассажиров третьих стран, которые прибывают из Белоруссии или направляются туда. С середины мая все рейсы между РФ и Белоруссией будут переведены в международные сектора аэропортов.​

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров