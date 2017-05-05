Белоруссия отреагировала на ввод погранконтроля самолетов Россией

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Минск, 5 мая. Белорусские власти не станут вводить пограничный контроль на авиарейсах в Россию и в обратном направлении, заявил представитель Госпогранкомитета Белоруссии Олег Ляшук.

Белоруссия не видит причин для введения пограничного контроля на внутренних рейсах. «Погранконтроль на воздушных судах, следующих из Белоруссии в Россию и в обратном направлении, осуществляться не будет», — сообщил начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Белоруссии Олег Ляшук, его слова приводят белорусские СМИ.

Отметим, что ранее стало известно о введении со стороны РФ пограничного контроля самолетов и пассажиров третьих стран, которые прибывают из Белоруссии или направляются туда. С середины мая все рейсы между РФ и Белоруссией будут переведены в международные сектора аэропортов.​