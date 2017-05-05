МИД РФ отреагировал на домыслы Совета Европы о «тяжелой доле» Крыма

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Москва, 5 мая. Министерство иностранных дел России резко осудило принятие Советом Европы резолюции «об ухудшении положения с правами человека» в Крыму, которую внесла Украина.

По словам представителей внешнеполитического ведомства, внося документы «о тяжелой доле населения Крыма», Украина пытается отвлечь внимание от проблем с правами человека на своей территории, а Совет Европы занимает по этому вопросу снисходительную позицию.

«Те, кто проголосовал в КМСЕ за это решение, закрывают глаза на «визовые репрессии» Евросоюза, идущие вразрез с принципами международного права, на действия украинских националистов по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма», — говорится в сообщении.

МИД отметил, что Россия со своей стороны внесла на рассмотрения Совета Европы проект решения о нарушении прав человека на территории самой Украины.