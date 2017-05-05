ИГИЛ потеряло четыре «тачанки» в боях с САА в провинции Хомс
Хомс, 5 мая. В восточной части провинции Хомс элитный «5-й Легион» атаковал позиции «Исламского государства»*.
Элитные подразделения Сирийской арабской армии при поддержке ополчения с боем захватили несколько ключевых высот в районе населенных пунктов Дабья аль-Млеха и Аль-Мушира. Во время столкновений сирийские военные уничтожили не менее 15 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Также сообщается об уничтожении четырех пикапов, вооруженных 23-миллиметровыми артиллерийскими установками. Боестолкновение в районе аль-Шумария продолжалось несколько часов, сообщает военный источник, нападение боевиков было отбито.
* Организация запрещена на территории РФ.