ИГИЛ потеряло четыре «тачанки» в боях с САА в провинции Хомс

В закладки

Скопировать

Хомс, 5 мая. В восточной части провинции Хомс элитный «5-й Легион» атаковал позиции «Исламского государства»*.

Элитные подразделения Сирийской арабской армии при поддержке ополчения с боем захватили несколько ключевых высот в районе населенных пунктов Дабья аль-Млеха и Аль-Мушира. Во время столкновений сирийские военные уничтожили не менее 15 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Также сообщается об уничтожении четырех пикапов, вооруженных 23-миллиметровыми артиллерийскими установками. Боестолкновение в районе аль-Шумария продолжалось несколько часов, сообщает военный источник, нападение боевиков было отбито.

* Организация запрещена на территории РФ.