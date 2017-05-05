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Новости Сирии
ИГИЛ потеряло четыре «тачанки» в боях с САА в провинции Хомс

ИГИЛ потеряло четыре «тачанки» в боях с САА в провинции Хомс

18:02  5 Мая 2017
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ИГИЛ потеряло четыре «тачанки» в боях с САА в провинции Хомс

Хомс, 5 мая. В восточной части провинции Хомс элитный «5-й Легион» атаковал позиции «Исламского государства»*.

Элитные подразделения Сирийской арабской армии при поддержке ополчения с боем захватили несколько ключевых высот в районе населенных пунктов Дабья аль-Млеха и Аль-Мушира. Во время столкновений сирийские военные уничтожили не менее 15 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

ИГИЛ потеряло четыре «тачанки» в боях с САА в провинции Хомс

Также сообщается об уничтожении четырех пикапов, вооруженных 23-миллиметровыми артиллерийскими установками. Боестолкновение в районе аль-Шумария продолжалось несколько часов, сообщает военный источник, нападение боевиков было отбито.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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