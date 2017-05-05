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Новороссия
В ЛНР рассказали, как инструкторы США готовят диверсантов для терактов 9 мая

В ЛНР рассказали, как инструкторы США готовят диверсантов для терактов 9 мая

18:00  5 Мая 2017
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Инструкторы из США подготовили диверсантов ВСУ для терактов в ЛНР в праздники

Луганск, 5 мая. Военные инструкторы из США готовят диверсионно-разведывательные группы ВСУ для осуществления терактов на территории Луганской народной республики в праздничные дни. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Под руководством инструктора из США Джонатана Хьюга завершена подготовка группы украинских диверсантов численностью до 20 человек для проведения подрывной деятельности в период празднования Дня Победы 9 мая», – отметил Марочко.

Он также призвал население республики сохранять бдительность и спокойствие, а также обращать внимание на подозрительные предметы и людей, особенно в период праздничных дней.

#марочко
Алексей Громов
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