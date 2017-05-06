День Победы 2017 в Петербурге, список мероприятий с 6 по 9 мая: парад, «Бессмертный полк», салют

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Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая 2017 года во всех городах и населенных пунктах России, а также во многих зарубежных странах: на территории бывшего СССР, в Израиле, США и во всех городах мира, где есть большая русская диаспора.

В Санкт-Петербурге традиционно пройдет целая серия праздничных мероприятий, включая Парад Победы, возложение венков, праздничный концерт на Дворцовой площади, парад боевых кораблей и водные шоу в акватории Невы и, конечно, праздничный салют.

Федеральное агентство новостей рассказывает о самых важных и интересных мероприятиях и предупреждает, что транспорт, в том числе метро, в праздничные дни будет работать по особому графику.

Дата и время Название мероприятия Место проведения 24 апреля — 9 мая Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» По всему городу 6 мая, 12.00 Акция «Машины Победы» с участием знаменитых полуторок От Московского шоссе — через площадь Победы — Московский и Лиговский проспекты — площадь Восстания — Невский проспект — Дворцовая площадь — Стрелка Васильевского острова — Кронверкская набережная — Садовая улица 6 мая, 12.00 Традиционная легкоатлетическая эстафета Начало на Дворцовой площади 6 мая, 15.30 Танцевальный флэш-моб «Вальс Победы» Манежная площадь 7, 8 мая —14.00-15.00, 9 мая — 14.00-16.00 Самолет с георгиевской лентой облетит Санкт-Петербург на низкой высоте 8 мая, 09.30 Траурный митинг у блокадной надписи на Невском проспекте и мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев» Невский пр., 14 8 мая, 11.00 Траурная церемония возложения венков и цветов на могилы жертв блокады Пискаревское мемориальное кладбище 9 мая, 9.00 Зажжение факелов на Ростральных колоннах Стрелка Васильевского острова 9 мая, 10.00 Парад Победы Дворцовая площадь 9 мая, 10.00 Парад боевых кораблей Акватория Невы в центре Петербурга 9 мая, 10.00 Фестиваль гребных видов спорта «Золотые весла Санкт-Петербурга» Кронверкский проток у Петропавловской крепости 9 мая, 12.00 Акция «Народный хор победы» Площадь перед Казанским собором, Летний сад, сквер у музея Суворова 9 мая, 14.30 Торжественный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях Невский проспект — от площади Восстания до Дворцовой площади 9 мая, начало в 15.00 Акция «Бессмертный полк», шествие ветеранов и общественности Невский проспект — от площади Восстания до Дворцовой площади 9 мая, 17.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы Дворцовая площадь 9 мая, 22.00 Праздничный салют с пляжа Петропавловской крепости Наблюдать удобнее всего с Дворцового и Троицкого мостов, с Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова

Меры безопасности

В День Победы на Дворцовую площадь в целях безопасности не пустят с большими сумками и бутылками. Эти ограничения коснутся всех праздничных мероприятий, в первую очередь парада и концерта на Дворцовой площади. На эти мероприятия запрещено проходить с сумками размером больше, чем 50 на 50 см. Также запрещено проносить алкоголь, жидкости в стеклянной таре, а пластиковые бутылки не должны объемом превышать 0,6 литра. Также на праздник запрещен вход пьяным и тем, кто попытается пронести оружие или взрывоопасные предметы. Граждан будут досматривать сотрудники полиции.