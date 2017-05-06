День Победы 2017 в Петербурге, список мероприятий с 6 по 9 мая: парад, «Бессмертный полк», салют
Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая 2017 года во всех городах и населенных пунктах России, а также во многих зарубежных странах: на территории бывшего СССР, в Израиле, США и во всех городах мира, где есть большая русская диаспора.
В Санкт-Петербурге традиционно пройдет целая серия праздничных мероприятий, включая Парад Победы, возложение венков, праздничный концерт на Дворцовой площади, парад боевых кораблей и водные шоу в акватории Невы и, конечно, праздничный салют.
Федеральное агентство новостей рассказывает о самых важных и интересных мероприятиях и предупреждает, что транспорт, в том числе метро, в праздничные дни будет работать по особому графику.
|
Дата и время
|
Название мероприятия
|
Место проведения
|
24 апреля — 9 мая
|
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
|
По всему городу
|
6 мая, 12.00
|
Акция «Машины Победы» с участием знаменитых полуторок
|
От Московского шоссе — через площадь Победы — Московский и Лиговский проспекты — площадь Восстания — Невский проспект — Дворцовая площадь — Стрелка Васильевского острова — Кронверкская набережная — Садовая улица
|
6 мая, 12.00
|
Традиционная легкоатлетическая эстафета
|
Начало на Дворцовой площади
|
6 мая, 15.30
|
Танцевальный флэш-моб «Вальс Победы»
|
Манежная площадь
|
7, 8 мая —14.00-15.00, 9 мая — 14.00-16.00
|
Самолет с георгиевской лентой облетит Санкт-Петербург на низкой высоте
|
|
8 мая, 09.30
|
Траурный митинг у блокадной надписи на Невском проспекте и мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев»
|
Невский пр., 14
|
8 мая, 11.00
|
Траурная церемония возложения венков и цветов на могилы жертв блокады
|
Пискаревское мемориальное кладбище
|
9 мая, 9.00
|
Зажжение факелов на Ростральных колоннах
|
Стрелка Васильевского острова
|
9 мая, 10.00
|
Парад Победы
|
Дворцовая площадь
|
9 мая, 10.00
|
Парад боевых кораблей
|
Акватория Невы в центре Петербурга
|
9 мая, 10.00
|
Фестиваль гребных видов спорта «Золотые весла Санкт-Петербурга»
|
Кронверкский проток у Петропавловской крепости
|
9 мая, 12.00
|
Акция «Народный хор победы»
|
Площадь перед Казанским собором, Летний сад, сквер у музея Суворова
|
9 мая, 14.30
|
Торжественный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях
|
Невский проспект — от площади Восстания до Дворцовой площади
|
9 мая, начало в 15.00
|
Акция «Бессмертный полк», шествие ветеранов и общественности
|
Невский проспект — от площади Восстания до Дворцовой площади
|
9 мая, 17.00
|
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
|
Дворцовая площадь
|
9 мая, 22.00
|
Праздничный салют с пляжа Петропавловской крепости
|
Наблюдать удобнее всего с Дворцового и Троицкого мостов, с Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова
Меры безопасности
В День Победы на Дворцовую площадь в целях безопасности не пустят с большими сумками и бутылками. Эти ограничения коснутся всех праздничных мероприятий, в первую очередь парада и концерта на Дворцовой площади. На эти мероприятия запрещено проходить с сумками размером больше, чем 50 на 50 см. Также запрещено проносить алкоголь, жидкости в стеклянной таре, а пластиковые бутылки не должны объемом превышать 0,6 литра. Также на праздник запрещен вход пьяным и тем, кто попытается пронести оружие или взрывоопасные предметы. Граждан будут досматривать сотрудники полиции.