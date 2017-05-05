Разочаровавшийся в Голливуде Дэвид Линч навсегда уходит из кино

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Лос-Анджелес, 5 мая. Известный американский режиссер Дэвид Линч заявил, что уходит из кино, поскольку разочаровался в индустрии.

По словам мэтра американского кинематографа, многие достойные ленты сегодня не окупаются, а те, что хорошо собирают в прокате, не представляют для Линча интереса.

«Все слишком изменилось. Многие отличные фильмы не очень хорошо проходят в прокате, а те, что наоборот, становятся успешными, я бы снимать не стал», — отметил кинематографист.

Таким образом, снятый в 2006 году фильм «Внутренняя империя» станет последней полнометражной работой Линча.

Отметим, что режиссер не стал уточнять свои планы относительно возможности участия в сериальных проектах. Так, например, Линч снял новый сезон культового сериала «Твин Пикс» через 25 лет после окончания оригинального шоу. Предполагается, что новые серии начнут показывать с 21 мая на телеканале Showtime, пишет The Sydney Morning Herald.

Дэвид Линч считается одним из самых именитых американских режиссеров. Он известен благодаря фильмам «Человек-слон», «Дюна», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв», а также благодаря сериалу «Твин Пикс».