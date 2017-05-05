Пентагон вложит $100 млн на развитие румынской авиабазы на побережье Черного моря

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 5 мая. Пентагон ищет подрядчика для реконструкции авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии, расположенной в 10 км от Черного моря.

Минобороны США планирует вложить $100 млн на развитие инфраструктуры румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» — возвести новые объекты на аэродроме, провести ветку железной дороги. Тендер размещен на портале госзакупок правительства США.

В документе говорится, что реновация базы подразумевает строительство авиационного терминала и центра управления, сортировочных пунктов и складских помещений. Известно, что в феврале на эту базу были переброшены порядка 500 военнослужащих США в рамках усиления НАТО в европейском регионе, а также тяжелая техника, пишет RT.