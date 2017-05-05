Дейр эз-Зор: сирийской армии не хватает танков для снятия осады ИГ с аэропорта

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Дейр эз-Зор, 5 мая. Правительственные войска предприняли попытку прорвать блокаду осажденного аэропорта.

Атаку сирийских военных поддерживали ВВС САР, подразделения ударили по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в районе высоты Джебель-Харабиш. Также наступление началось к югу от Дейр эз-Зора. В ходе столкновений террористы лишились пикапа с артустановкой, были ликвидированы 13 боевиков ИГ*.

Снять осаду с авиабазы Дейр эз-Зора так и не удалось. Командование правительственных войск сообщило, что бойцам не хватает танков, которые были потеряны во время столкновений к северу от города. В данный момент продавить позиции игиловцев практически невозможно.

* Организация запрещена на территории РФ.