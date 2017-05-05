Самолет из Дубая не долетел до Екатеринбурга из-за невнимательности

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Екатеринбург, 5 мая. Авиакомпания flydubai попала в неловкую ситуацию, проигнорировав сообщения о закрытии аэропорта «Кольцово» на время репетиций парада Победы. Лайнер чуть не встретился с пересекавшей небосвод военной техникой. Самолет временно сел в Уфе, чтобы дождаться окончания репетиции парада.

Об инциденте рассказали в филиале «Госкорпорации по организации воздушного движения» «Аэронавигация Урала», информирует «URA.RU». Отмечается, что такая ситуация сложилась по вине перевозчика. Все перевозчики были заранее проинформированы о репетиции парада и временного закрытия воздушного пространства над Екатеринбургом.

Дело закончилось тем, что самолет компании flydubai прибыл в Екатеринбург с задержкой на два часа девять минут. «Непосредственно после входа в район ответственности екатеринбургского центра обслуживания воздушного движения экипаж принял решение о следовании на запасной аэродром в Уфе», — сообщили в филиале подробности случившегося.