ЛНР: Видео подрыва автомобиля ОБСЕ под Луганском вывело Киев на чистую воду

В закладки

Скопировать

Луганск, 5 мая. Видео подрыва машины спецмиссии ОБСЕ в Донбассе подтверждает версию о теракте, подготовленном спецслужбами Украины. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

Ролик появился на сайте украинской службы «Радио Свобода». Материал был предоставлен украинской стороной. При этом он, как особо подчеркнул Марочко, при анализе видеоряда очевидно, что съемки момента подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ были сделаны с помощью профессиональной техники.

«Вероятнее всего, снятые кадры являются частью отчета о проведенной диверсии украинской ДРГ. Оператор снимал конкретное место – участок дороги, на котором был подорван автомобиль», — сказал подполковник.

По его словам, это является подтверждением того, что случившееся было террористическим актом, унесшем жизни одного сотрудника ОБСЕ, еще двое наблюдателей получили ранения.