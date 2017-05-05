Минобороны РФ не исключает силовых мер в отношении нарушителей меморандума в Сирии

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Москва, 5 мая. В Минобороны РФ не исключили, что по нарушителям меморандума зон деэскалации в Сирии будет открываться огонь. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

«В первую очередь будет проводиться тщательное расследование, по результатам которого будет приниматься решение о мерах воздействия в отношении нарушителей, не исключающее подавление огневыми средствами», — пояснил Гаджимагомедов.

Напомним, 4 мая в Астане был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Зоны деэскалации будут созданы в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакии, Хомсе. В частности, планируется, что там ограничат действия боевой авиации. При этом активная борьба с террористами продолжится. Для мирных жителей такие районы должны стать надежным убежищем.