Трутнев посоветовал Вашингтону заниматься делами США, а не портами России

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Москва, 5 мая. Российская Федерация в состоянии осуществить контроль за выполнением международных обязательств в своих морских портах. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, комментируя намерение Вашингтона взять под особый контроль ряд российский портов.

«США должны заниматься делами Соединенных Штатов Америки. Что касается наших портов, у нас вполне достаточно органов власти и контрольных органов, которые в состоянии проконтролировать исполнение всех международных обязательств, которые взяла на себя Россия», — отметил Трутнев.

Накануне палата представителей США принял законопроект о новых санкциях против КНДР, направленных на ограничение международной торговли с Северной Кореей. Документ содержит положение, согласно которому американская администрация может взять на особый контроль порты Владивостока, Находки и Ванино с целью проверки выполнения ими санкционного режима.