Хама: боевики попытались прорвать оборону САА на севере провинции

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Хама, 5 мая. Вооруженные бандформирования атаковали правительственные силы в районе Вади аль-Адиб.

Военная операция в провинции Хама была временно приостановлена. Командование правительственных войск приняло это решение для перегруппировки сил. Однако террористы не прекращают точечных атак на позиции сирийских военных.

Боевикам показалось, что они нашли слабое место в обороне национального ополчения из города Мхарде и совершили нападение. Военные источники сообщают, что джихадистов встретил плотный пулеметный огонь Национальных сил обороны, который заставил исламистов отступить. На поле боя ополченцы собрали более трех десятков единиц стрелкового оружия.