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Происшествия
Пассажиры рейса Салехард-Ноябрьск застряли в аэропорту

Пассажиры рейса Салехард-Ноябрьск застряли в аэропорту

17:25  5 Мая 2017
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Пассажиры рейса Салехард-Ноябрьск застряли в аэропорту

Салехард, 5 мая. В аэропорту Салехарда пассажиры уже четыре часа не могут вылететь в Ноябрьск, отправление рейса задерживается.

Пассажирские авиарейсы Салехард-Ноябрьск и Салехард-Екатеринбург задерживаются. «Вылеты задержаны из-за позднего прибытия судов из Ноябрьска и Екатеринбурга», — прокомментировали задержку  в справочной службе аэровокзала ямальской столицы. О причине позднего прибытия воздушных судов не сообщается, пишет Ura.ru​

Ирина Селезнева
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