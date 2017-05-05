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Общество
Михаил Барышев и ветераны ЦСКА почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Михаил Барышев и ветераны ЦСКА почтили память погибших в Великой Отечественной войне

17:56  5 Мая 2017
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Полковник Барышев Михаил Николаевич

Москва, 5 мая. Глава ЦСКА полковник Барышев Михаил Николаевич, а также другие представители руководства ЦСКА и ветераны армейского спорта почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив венки к Могиле Неизвестного Солдата. 

Торжественная церемония состоялась в Александровском саду у стен Кремля. В ней приняли участие представители руководства ЦСКА, ветераны армейского спорта, олимпийские чемпионы разных лет, а также «юнармейцы». 

Среди почетных гостей мероприятия были почетный член Президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА полковник Николай Васильевич Ключников, лейтенант Михаил Моисеевич Бурштейн, в течение 40 лет выполнявший обязанности главного инженера Ледового спортивного комплекса ЦСКА, рядовой Мария Ивановна Трофименко, полвека бывшая главной медсестрой врачебно-спортивного диспансера ЦСКА, и другие. 

В церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата также приняли участие Михаил Барышев — начальник ЦСКА — с заместителями Светланой Хоркиной и Светланой Ишмуратовой (ответственна за работу с личным составом). Обе являются двукратными олимпийскими чемпионками и имеют звание подполковника. 

Ишмуратова выразила восхищение священным подвигом ветеранов Великой Отечественной войны, стойкостью, мужеством и верностью советских солдат. 

«Патриотизм и преданность Вооруженным Силам нашей страны — один из факторов, объединяющий всех спортсменов ЦСКА. Проводя такие мероприятия, мы стараемся привить те же качества подрастающему поколению армейцев», — отметила спортсменка. 

Михаил Барышев, начальник ЦСКА

Полковник Михаил Барышев, в свою очередь, подчеркнул, что такие мероприятия демонстрируют трепетное отношение спортсменов армейского Клуба к памяти павших за свободу Родины. Он напомнил, что в годы войны страну защищали более двух сотен представителей ЦСКА. 

«Должен отметить, что спустя 72 года после Великой Победы армейский Клуб продолжает славные традиции Советской и Российской Армии: наши спортсмены, 292 из которых являются военнослужащими Вооруженных Сил России, блестяще защищают нашу страну, только уже не на поле боя, а на спортивных аренах по всему миру», – сообщил глава ЦСКА, отметив, что спорт и армия неразделимы.

#цска #барышев
Владимир Багров
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