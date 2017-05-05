Михаил Барышев и ветераны ЦСКА почтили память погибших в Великой Отечественной войне

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Москва, 5 мая. Глава ЦСКА полковник Барышев Михаил Николаевич, а также другие представители руководства ЦСКА и ветераны армейского спорта почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Торжественная церемония состоялась в Александровском саду у стен Кремля. В ней приняли участие представители руководства ЦСКА, ветераны армейского спорта, олимпийские чемпионы разных лет, а также «юнармейцы».

Среди почетных гостей мероприятия были почетный член Президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА полковник Николай Васильевич Ключников, лейтенант Михаил Моисеевич Бурштейн, в течение 40 лет выполнявший обязанности главного инженера Ледового спортивного комплекса ЦСКА, рядовой Мария Ивановна Трофименко, полвека бывшая главной медсестрой врачебно-спортивного диспансера ЦСКА, и другие.

В церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата также приняли участие Михаил Барышев — начальник ЦСКА — с заместителями Светланой Хоркиной и Светланой Ишмуратовой (ответственна за работу с личным составом). Обе являются двукратными олимпийскими чемпионками и имеют звание подполковника.

Ишмуратова выразила восхищение священным подвигом ветеранов Великой Отечественной войны, стойкостью, мужеством и верностью советских солдат.

«Патриотизм и преданность Вооруженным Силам нашей страны — один из факторов, объединяющий всех спортсменов ЦСКА. Проводя такие мероприятия, мы стараемся привить те же качества подрастающему поколению армейцев», — отметила спортсменка.

Полковник Михаил Барышев, в свою очередь, подчеркнул, что такие мероприятия демонстрируют трепетное отношение спортсменов армейского Клуба к памяти павших за свободу Родины. Он напомнил, что в годы войны страну защищали более двух сотен представителей ЦСКА.