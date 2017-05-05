Российские кафе будут штрафовать за отказ обслуживать детей и инвалидов

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Москва, 5 мая. Роспотребнадзор после громкого скандала с сестрой Натальи Водяновой в Нижнем Новгороде предложил установить административную ответственность за отказ в обслуживании инвалидов, пенсионеров и детей. Напомним, тогда девочке-аутисту отказали в обслуживании в кафе, не продали воду и выгнали из заведения. История получила широкий резонанс.

Стратегию работы с социально уязвимыми категориями граждан ведомство обозначило в докладе Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей», который был представлен президенту Владимиру Путину в конце апреля.

Как следует из текста доклада, административную ответственность предлагается установить «за воспрепятствование в приобретении товаров, работ, услуг представителями социально уязвимых слоев населения». При этом отдельно оговаривается, что «совершение таких действий публично — в присутствии третьих лиц, не являющихся родственниками или сопровождающими лицами» должно караться повышенными штрафами, пишет газета «Известия».

Детей к категории социально уязвимых слоев населения в докладе отнесли, поскольку в Роспотребнадзоре считают, что несовершеннолетние россияне из-за отсутствия жизненного опыта не могут самостоятельно осуществлять «безопасное, эффективное и разумное потребление», хотя по закону они могут становиться приобретателями товаров и услуг с малолетнего возраста.

