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Суд Анкары отказался снимать блокировку с «Википедии»

Суд Анкары отказался снимать блокировку с «Википедии»

17:16  5 Мая 2017
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Суд Анкары отказался снимать блокировку с «Википедии»

Анкара, 5 мая. Уголовный суд Анкары в пятницу отклонил ходатайство фонда «Викимедия», который требовал отменить блокировку интернет-энциклопедии «Википедия».

Запрет на работу ресурса был введен в конце апреля. Некоторые СМИ связали это с недавними правками, в которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был назван диктатором из-за проведенного в стране референдума по укреплению президентской власти.

Однако официальные органы заявляют, что причиной блокировки стала статья, в которой турецкие власти связывают с террористическими организациями, пишет «Свободная пресса».

Геннадий Плющев
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