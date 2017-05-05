Суд Анкары отказался снимать блокировку с «Википедии»

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Анкара, 5 мая. Уголовный суд Анкары в пятницу отклонил ходатайство фонда «Викимедия», который требовал отменить блокировку интернет-энциклопедии «Википедия».

Запрет на работу ресурса был введен в конце апреля. Некоторые СМИ связали это с недавними правками, в которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был назван диктатором из-за проведенного в стране референдума по укреплению президентской власти.

Однако официальные органы заявляют, что причиной блокировки стала статья, в которой турецкие власти связывают с террористическими организациями, пишет «Свободная пресса».