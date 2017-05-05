Сирия: в зонах деэскалации боевиков находятся более 40 тыс. боевиков ИГИЛ и «ан-Нусры»

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Москва, 5 мая. По данным Генштаба ВС РФ, около 42 тысяч боевиков сейчас находятся в зонах деэскалации в Сирии. Самые многочисленные группировки террористов ИГ* и «Джебхат ан-Нусры» (обе террористические организации запрещены в России) сосредоточены на юге страны (около 15 тысяч боевиков).

«Четвертая зона на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Дейра и Кунейтра в основном контролируется отрядами так называемого «Южного фронта» общей численностью до 15 тысяч человек. В указанном районе проживает до 800 тысяч мирных жителей», — подчеркнул начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

В трех первых зонах находятся 14,5 тысячи, около 3 тысяч и 9 тысяч боевиков соответственно. При этом, добавил Рудской, меморандум, который был в четверг подписан в Астане в ходе переговоров по Сирии, предусматривает увеличение количества зон деэскалации.

* Организация запрещена на территории РФ.