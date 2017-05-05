Шойгу обсуждал меморандум о зонах деэскалации в Сирии с коллегами из Ирана, Турции, Израиля

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Москва, 5 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках подготовки меморандума по зонам деэскалации в Сирии встретился с коллегами из Ирана, Турции, Сирии, Израиля.

В рамках реализации политики деэскалации сирийского конфликта глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу провел ряд встреч с коллегами из Ирана, Турции, Сирии, Израиля, сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин. Спикер добавил, что также не прекращались контакты по линии МИД и разведслужб. Ведомство провело большую работу с Дамаском, лидерами вооруженной сирийской оппозиции для имплементации меморандума о зонах деэскалации.