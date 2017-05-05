Минобороны РФ назвало меморандум о деэскалации главным условием прекращения войны в Сирии

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Москва, 5 мая. Выполнение всех пунктов меморандума по зонам деэскалации в Сирии приведет к прекращению войны в САР, заявил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин.

В Минобороны РФ назвали главное условие прекращения гражданской войны в Сирии. По словам Фомина, для этого стороны должны выполнить все пункты меморандума по зонам деэскалации в Сирии. Он подчеркнул, что документ имеет важное значение для политического урегулирования сирийского конфликта.

Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов констатировал, что совместная рабочая группа по деэскалации в Сирии представит карты зон безопасности в САР, а также буферных полос на территории страны.