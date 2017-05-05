Роман с бутылкой: похождения Жан-Клода Юнкера и других пьяных политиков

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СМИ сообщают, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве пьяным. Кто еще из мировых политических деятелей отличился любовью к горячительным напиткам — в материале Федерального агентства новостей.

Британский таблоид The Sun со ссылкой на источник, сообщил о появлении главы Еврокомиссии в изрядно подвыпившем состоянии на посвященном урегулированию кипрской проблемы саммите. Напомним, что с 1974 года Кипр разделен на греческую и турецкую части. По словам источника «желтой газеты», «было видно, что Юнкер изрядно «набрался», — политик не видел перед собой ни мебели, ни людей, в которых постоянно врезался. Кроме того, отмечается, что Юнкер крайне развязно вел беседу со своими помощниками. Главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера уже далеко не первый раз подозревают в злоупотреблении спиртным.

Несколько лет назад в Интернете появилась видеозапись «приветствия» Юнкера европейских коллег — не скрывая удовольствия Юнкер целует людей в макушки и раздает «дружеские» пощечины.

Летом прошлого года издание Soir со ссылкой на источник сообщило следующее: «Юнкер — заядлый курильщик, и он не скупится на вино и джин-тоник».

Но не только глава Еврокомиссии отличился фривольным поведением в состоянии угара. Рекордсменом стал украинский лидер Петр Порошенко, о пьянстве которого не раз писали представители прессы. Всем хорошо известно выступление главы «незалежной» в Мариуполе в 2016 году. Петро Алексеевич, выступая на открытии центра предоставления административных услуг, еле связывал подлежащее со сказуемым, активно жестикулировал. Было видно, что президентские ноги немного не держат гаранта конституции.

Это далеко не единственный эпизод: в 2015 году агентство BBC со ссылкой на источник в администрации президента Украины сообщило, что Порошенко ушел в очередной запой. По словам источника, в самые трудные минуты, глава Украины прикладывается к бутылке. Кроме того, в одном из материалов собеседник ФАН, пранкер Владимир «Вован» Кузнецов рассказал, как разыграл подвыпившего президента Украины от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. «Нам показалось, что Петр Алексеевич был немножко подвыпимший, потому что он в разговоре он называл Атамбекова «на ты», — говорит Вован, подчеркивая, что главы государств не знакомы лично. Кроме того, Порошенко перепутал Киргизию с Туркменией — страну, с президентом которой он разговаривал.

Отличился и ныне генпрокурор, а в прошлом глава МВД Украины Юрий Луценко. В мае 2009 года он вместе с сыном устроил пьяный «концерт по заявкам» в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Тогда немецкая пресса написала, что пьяный Луценко устроил пьяный дебош после того, как что экипаж самолета, вылетавшего в южнокорейскую столицу — Сеул — сообщил, что отказывается пускать на борт воздушного судна нетрезвых пассажиров.

Все знают, что в Бельгии делают отменное пиво, которое, похоже, полюбилось и бельгийскому министру по пенсионному обеспечению Мишелю Дердену. Мы не беремся рассуждать, какой именно напиток предпочитает государственный муж, однако на заседание федерального парламента в 2010 году Дерден явился далеко не в боевой готовности. Что и помешало ему связно произнести речь по поводу пенсионной реформы: Дерден отпускал глупые шутки, делал долгие паузы, улыбался и активно жестикулировал. Не секрет, что именно эти факторы отличают трезвого человека от выпившего.

Так же, как и в случае с Петром Порошенко, Дерден попадает под прицелы телекамер в непотребном состоянии уже не в первый раз. Выступление министра по пенсионному обеспечению вызвало резкую критику в политическом обществе. Представители Дердена тогда заявили, что чиновник был трезв, и, всего лишь, выступал в своем привычном стиле.

За год до этого — в 2009-м — аналогичная ситуация произошла с министром финансов Японии Сиоти Накагавой, который выступал в Риме на посвященной мировому экономическому кризису пресс-конференции. В День святого Валентина — 14 февраля — Накагава то и дело замолкал, его язык заплетался, а голова самопроизвольно падала на грудь. Министр не отрицал, что перед выступлением пригубил вина. По всей видимости «на донышке», как сейчас модно говорить, а его сонливость связана с большой дозой лекарства от простуды. Намешал человек, с кем не бывает. Через несколько дней после инцидента в сети появилась игра «Не дай министру уснуть», суть которой в том, что нужно максимально быстро нажимать на клавиши и не давать голове Накагавы падать на грудь.