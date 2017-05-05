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Новости Сирии
Около 30 полевых командиров сирийской оппозиции поддержали меморандум о деэскалации

Около 30 полевых командиров сирийской оппозиции поддержали меморандум о деэскалации

17:14  5 Мая 2017
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Около 30 сирийских командиров оппозиции поддержали Меморандум о деэскалации

Москва, 5 мая. Меморандум о зонах деэскалации в Сирии поддержали 27 полевых командиров, представляющих отряды сирийской оппозиции. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

«Удалось согласовать Меморандум с 27 полевыми командирами отрядов, действующих непосредственно в зонах деэскалации», — сказал он.

Напомним, сегодня вступает в силу меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Документ подписали накануне в Астане страны, выступившие гарантами перемирия: Россия, Турция и Иран. С шестого мая зоны деэскалации появятся в восьми сирийских провинциях, в том числе, Идлибе, Латакии и Алеппо. Внутри зон будет запрещено применение оружия и обеспечена работа гуманитарных организаций.

#гаджимагомедов
Алексей Громов
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