Около 30 полевых командиров сирийской оппозиции поддержали меморандум о деэскалации

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Москва, 5 мая. Меморандум о зонах деэскалации в Сирии поддержали 27 полевых командиров, представляющих отряды сирийской оппозиции. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

«Удалось согласовать Меморандум с 27 полевыми командирами отрядов, действующих непосредственно в зонах деэскалации», — сказал он.

Напомним, сегодня вступает в силу меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Документ подписали накануне в Астане страны, выступившие гарантами перемирия: Россия, Турция и Иран. С шестого мая зоны деэскалации появятся в восьми сирийских провинциях, в том числе, Идлибе, Латакии и Алеппо. Внутри зон будет запрещено применение оружия и обеспечена работа гуманитарных организаций.