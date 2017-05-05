МИД РФ возмущен действиями Польши против российских мотоциклистов

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Москва, 5 мая. Решение властей Польши не пропускать участников мотопробега «Дороги победы» возмутило российских дипломатов.

Варшава отказала во въезде на территорию страны семи мотоциклистам, следовавшим в город Бранево для участия в мероприятиях, приуроченных к 72-й годовщине Победы. При этом их действующие шенгенские визы были аннулированы. Еще один российский гражданин, присоединившийся к мотопробегу, также был лишен действовавшей визы и выдворен из страны.

Польская сторона сослалась на национальный закон «Об иностранцах», который предусматривает отказ иностранному гражданину во въезде по соображениям безопасности. Российские дипломаты потребовали от польской стороны вразумительных объяснений, а также оставили за собой право принять адекватные ответные меры.