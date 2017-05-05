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МИД РФ возмущен действиями Польши против российских мотоциклистов

МИД РФ возмущен действиями Польши против российских мотоциклистов

17:19  5 Мая 2017
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МИД РФ возмущен действиями Польши против российских мотоциклистов

Москва, 5 мая. Решение властей Польши не пропускать участников мотопробега «Дороги победы» возмутило российских дипломатов.

Варшава отказала во въезде на территорию страны семи мотоциклистам, следовавшим в город Бранево для участия в мероприятиях, приуроченных к 72-й годовщине Победы. При этом их действующие шенгенские визы были аннулированы. Еще один российский гражданин, присоединившийся к мотопробегу, также был лишен действовавшей визы и выдворен из страны.

МИД РФ возмущен действиями Польши против российских мотоциклистов

Польская сторона сослалась на национальный закон «Об иностранцах», который предусматривает отказ иностранному гражданину во въезде по соображениям безопасности. Российские дипломаты потребовали от польской стороны вразумительных объяснений, а также оставили за собой право принять адекватные ответные меры.

Алексей Громов
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