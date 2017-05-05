Генштаб ВС РФ обозначил цели рабочей группы по деэскалации в Сирии

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Москва, 5 мая. Рабочая группа по деэскалации в Сирии займется вопросами освобождения людей, удерживаемых сторонами конфликта, а также гуманитарным разминированием. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

«Намерены продолжить нашу работу с партнерами по формированию дополнительных мер доверия между противоборствующими сторонами», — сказал представитель Генштаба.

По его словам, прежде всего это затронет вопросы гуманитарного разминирования и освобождения лиц, насильно удерживаемых в Сирии.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что в Сирии могут быть созданы дополнительные зоны деэскалации, в которых запрещено применение оружия и военной авиации. По данным Минобороны РФ, генсек ООН поприветствовал подписание меморандума о создании таких зон.