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Украина
СБУ получила доступ к данным о телефонных разговорах и переписке Захарченко

СБУ получила доступ к данным о телефонных разговорах и переписке Захарченко

17:48  5 Мая 2017
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СБУ получила доступ к данным о телефонных разговорах и переписке Захарченко

Киев, 5 мая. Служба безопасности Украины получила разрешение прослушивать телефонные разговоры главы ДНР Александра Захарченко. Доступ к этим файлам СБУ получит в рамках расследования дела о якобы создании террористической организации. 

Кроме того, по решению украинского суда, СБУ сможет изучить все вещи и документы, которые содержат данные о дате, времени и продолжительности входящих и исходящих соединений, а также геолокации Захарченко с 1 марта 2014 года по 30 марта 2017 года. Суд также разрешил силовикам доступ к данным о трафике и sms-сообщениях.  

Как сообщают местные СМИ, ранее СБУ заявила, что якобы установила номер, которым лидер ДНР пользуется с 2014 года. 

Ярослава Замысловатова
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