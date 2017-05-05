Зоны деэскалации в Сирии позволят отделить боевиков ИГ и «ан-Нусры» от оппозиции

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Москва, 5 мая. Подписанный в Астане меморандум о создании в Сирии зон деэскалации позволит на деле отделить террористов от бойцов вооруженной оппозиции. Об этом в пятницу заявил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин.

По его словам, в первую очередь речь идет о запрещенных в России группировках «Исламское государство»* (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра».

«Меморандум — это знаковый документ, реализация которого позволит на земле отделить оппозицию от международных террористических группировок ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра», — отметил Фомен.

При этом замглавы Минобороны РФ подчеркнул, что главная задача меморандума — прекращение боевых действий в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.