Сирия: рабочая группа по деэскалации представит карты зон безопасности

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Москва, 5 мая. Совместная рабочая группа по деэскалации в Сирии представит карты зон безопасности, а также буферных полос, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

«В ближайшей перспективе основные усилия будут сконцентрированы на формировании совместной рабочей группы по деэскалации, подготовке карт с координатами зон безопасности и буферных полос, их согласованию с партнерами по переговорам», — констатировал российский генерал-лейтенант.

Ранее в министерстве обороны России обратили внимание, что США приветствовали меры по снижению насилия, прописанные в Меморандуме о создании зон деэскалации в Сирии.