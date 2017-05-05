Генштаб ВС РФ готов обсуждать с США меморандум о воздушных инцидентах в небе Сирии

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Москва, 5 мая. Вопрос возвращения России к полноценному участию в меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии вынесут на обсуждение в ближайшее время, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Вопрос возвращения России к полноценному участию в Меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии будет обсуждаться в ходе двухсторонних контактов с американскими коллегами в самое ближайшее время», — обрисовал ситуацию генерал-полковник Рудской.

Рудской напомнил, что это соглашение — действенный инструмент по исключению опасных инцидентов в воздухе. После удара крылатых ракет США по авиабазе «Шайрат» в Сирии, в провинции Хомс. Российская сторона в связи с данной атакой США на сирийскую военную базу приостановила свое участие в данном соглашении.

Лидер США Дональд Трамп тогда заявил, что сирийские власти якобы провели химатаку с этой самой базы. Однако Дамаск отверг все обвинения о наличии у государства и армии какого-либо химоружия. Вашингтон доказательств применения химоружия сирийскими властями предъявить не смог.