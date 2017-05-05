Сирия: количество зон деэскалации в Сирии может быть увеличено

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Москва, 5 мая. В Генштабе ВС РФ прокомментировали возможность при необходимости создать дополнительные зоны деэскалации в Сирии согласно соответствующему меморандуму. Об этом заявил генерал-полковник Сергей Рудской.

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал- полковник Сергей Рудской заявил, что в зависимости от обстановки в Сирии возможно введение дополнительных зон деэскалации. «При необходимости в зависимости от развития обстановки Меморандум позволяет сформировать дополнительные зоны деэскалации», — сказал представитель оборонного ведомства. Отметим, что соответствующий меморандум подразумевает создание четырех зон.