ВКС РФ поддержат наступление армии Сирии на восток от Пальмиры

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Москва, 5 мая. Меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, который был подписан накануне в Астане, дает возможность высвободить значительные силы правительственных войск и направить их на развитие наступления на восток от Пальмиры. ВКС России обещает в этом поддержку со своей стороны. Об этом сегодня заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Установление зон деэскалации позволит правительственным войскам высвободить значительное количество войск. ВКС России продолжат оказывать поддержку сирийским вооруженным силам по уничтожению бандформирований международной террористической организации ИГИЛ* («Исламское государство»* — запрещенная в России группировка)», — сообщил он.

Рудской отметил, что сейчас в число главных задач входит освобождение города Дейр эз-Зор, который уже более трех лет осаждают террористы, и территорий на северо-востоке провинции Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.