Россия, Турция и Иран продолжат борьбу с ИГ и «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии

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Москва, 5 мая. Россия, Турция и Иран будут продолжать бороться с террористами ИГ* и «Джебхат ан-Нусры» (обе запрещены в РФ) в Сирии, заверил в ходе брифинга начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал- полковник Сергей Рудской.

Такое заявление Рудской сделал в контексте подписания Меморандума о создании в Сирии зон деэскалации. Представитель Генштаба ВС РФ отметил, что Меморандум не отменяет борьбы с террористами, которую ведут военные России, Турции и Ирана.

«Хочу подчеркнуть, что подписание Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике не означает прекращение борьбы с террористами ИГ и «Джебхат ан-Нусры» на территории Сирии», — отметил он.

* Организация запрещена на территории РФ.