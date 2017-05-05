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Москва, 5 мая. С 1 мая ВКС России прекратили боевые вылеты в Сирии в рамках Меморандума о зонах безопасности в САР. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

«С 00:00 часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных Меморандумом», — сказал он.

Напомним, 4 мая в ходе четвертого раунда межсирийских переговоров в Астане был подписан Меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности в местах соприкосновения правительственных войск с отрядами вооруженной оппозиции. Внутри зон будет запрещено применение оружия и обеспечена работа гуманитарных организаций. По периметру зон будут созданы безопасные районы для пресечения боестолкновений.