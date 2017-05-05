Дебютный полет: что представляет из себя китайский конкурент МС-21

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В Китае состоялся испытательный полет первого национального пассажирского авиалайнера C919, который должен составить конкуренцию американскому Boeing-737, европейскому Airbus А-320 и российскому МС-21, сообщает CCTV. С приходом этого воздушного судна российскому авиапрому придется очень серьезно постараться, чтобы быть конкурентоспособными, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Издание сообщает, что китайский самолет поднялся в воздух в 9:00 мск из аэропорта «Пудун» в Шанхае. Общая продолжительность полета составила более часа, за это время пилоты подняли С919 на высоту в три тысячи метров и совершили несколько кругов. Разработкой C919 занимается Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Лайнер был представлен публике в 2015 году.

«Если взглянуть на все это с высоты истории авиации, то еще в 90-м году китайцы в самолетостроении не могли составить нам конкуренцию. Они не строили своих самолетов, а вот мы под каждый вид полета делали свои типы воздушных судов — от тяжеленных транспортников, которые спокойно совершают атлантические беспосадочные перелеты, до маленьких самолетов, опыляющих растения и связывающих небольшие населенные пункты. Плюс к этому мы первыми в мире начали совершать регулярные перелеты рейсом Москва — Алма-Ата на сверхзвуковом самолете Ту-144. В 90-е годы мы были процветающей, великой самолетостроительной державой. Китайцы же ни в какое сравнение с нами не шли и ничего из перечисленного выше делать не могли. И вот прошло 25 лет: китайцы не дремлют, и их экономика стала второй во всем мире», — сообщает Смирнов.

По словам председателя комиссии по гражданской авиации, проблемы в сфере гражданской авиации в России начались после официального заявления зампредседателя правительства РФ Егора Гайдара, который в своей речи заявил, что Российская Федерация перестанет тратить средства на производство своих самолетов и будет закупать воздушные суда у компании Boeing.

«И вот это дурацкое заявление вылилось в государственную политику уничтожения гражданского самолетостроения. Мы, забросив работу над гражданскими судами и переориентируясь на Boeing и Airbus, обеспечивая рабочими местами жителей США и Европы, ликвидируя миллионы рабочих мест для россиян, отставали 25 лет и сегодня нырнули в этом деле в каменный век. А ведь эта отрасль зиждется на ежедневных доработках, на ежедневных ноу-хау технических. И это все мы потеряли. Что делал Пекин? Когда наши правители ставили к забору гнить наши самолеты, китайцы, например, взяли наш непревзойденный по своим характеристикам самолет Ан-24, доработали немножко фюзеляж, поставили новые двигатели, поставили новую авионику, назвали по-своему и сейчас продают. Да за этими самолетами стоят огромные очереди. Вот один из примеров правильного экономического подхода. И вот такие шаги вывели Китай на уровень второй экономики мира», — продолжает эксперт.

Как сообщает производитель, С919 способен перевозить более 150 пассажиров на расстояние свыше пяти тысяч километров и позиционируется как конкурент Airbus A320 и Boeing 737. Кроме того, самолет занимает ту же нишу, что и разрабатываемый в настоящее время российским концерном «Иркут» пассажирский МС-21.

«МС-21 пока еще не взлетел. Но вот китайский конкурент уже в воздухе. А почему? Потому что Airbus единственной стране мира — Китаю разрешил производить у себя A-320. И китайцы время зря не теряли — они брали новые технологии, новые приемы, новые инженерные подходы, переработали это все — и сейчас самолет взлетел. Значит, они намного более продвинуты, чем мы, в этом вопросе. Плюс у них очень тесная кооперация с французской компанией, а без кооперации самолет немыслимо сделать ни в одной стране мира. Я думаю, что китайский самолет будет хорошим самолетом, как Airbus, только дешевле. А если учесть, что МС-21 пока еще и самолетом считать нельзя, потому что он даже в воздух не поднимался, то у нас серьезные проблемы. Государство должно менять политику в отношении авиастроения», — говорит Смирнов.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект реализуется с широким привлечением западных поставщиков. По последним данным, компания уже получила заказ на 570 самолетов.

МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. В 2017 году предприятие «Авиастар-СП» должен поставить на Иркутский авиазавод еще три самолето-комплекта: один на МС-21-300 и два на МС-21-200 (укороченная версия водушно госудна — прим. ФАН).