Российская туристка погибла в Турции, прыгая с парашютом

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Москва, 5 мая. Генконсульство России в Анталье начало проверку по факту гибели российской туристки во время прыжка с парашютом на юго-западе Турции.

Уточняется, что трагедия произошла на курорте Фетхие в провинции Мугла. 26-летняя девушка прыгала с парашютом с горы. По предварительным данным, стропы ее парашюта запутались, а запасной не открылся. В результате девушка упала с 40-метровой высоты и разбилась. Прибывшие на место медики не смогли спасти ее жизнь. Сейчас расследование инцидента находится в ведении прокуратуры Фетхие.

Как сообщил РИА Новости генконсул Олег Рогоза, российское диппредставительство направило запрос по этому поводу в соответствующие турецкие инстанции.