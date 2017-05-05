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Происшествия
Российская туристка погибла в Турции, прыгая с парашютом

Российская туристка погибла в Турции, прыгая с парашютом

17:16  5 Мая 2017
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Российская туристка погибла в Турции, прыгая с парашютом

Москва, 5 мая. Генконсульство России в Анталье начало проверку по факту гибели российской туристки во время прыжка с парашютом на юго-западе Турции.

Уточняется, что трагедия произошла на курорте Фетхие в провинции Мугла. 26-летняя девушка прыгала с парашютом с горы. По предварительным данным, стропы ее парашюта запутались, а запасной не открылся. В результате девушка упала с 40-метровой высоты и разбилась. Прибывшие на место медики не смогли спасти ее жизнь. Сейчас расследование инцидента находится в ведении прокуратуры Фетхие. 

Как сообщил РИА Новости генконсул Олег Рогоза, российское диппредставительство направило запрос по этому поводу в соответствующие турецкие инстанции. 

#турция #анталья
Алексей Громов
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