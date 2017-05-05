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Россия
Россия продолжит уничтожать боевиков, угрожающих посольству РФ в Дамаске

Россия продолжит уничтожать боевиков, угрожающих посольству РФ в Дамаске

17:00  5 Мая 2017
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Россия продолжит уничтожать боевиков, угрожающих посольству РФ в Дамаске

Москва, 5 мая. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Россия продолжит операцию против террористов в районе Аль-Кабун.

Сергей Рудской отметил, что в зону деэскалации не включен район Дамаска Аль-Кабун, который почти полностью находится под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Джихадисты постоянно ведут обстрелы жилых кварталов города, а также российского посольства. Военная операция в данном районе будет продолжена.

Россия продолжит уничтожать боевиков, угрожающих посольству РФ в Дамаске

Ранее сообщалось, что в Астане подписан договор о создании в Сирийской арабской республике четырех зон снижения напряженности, в которых будут запрещены любые виды военной деятельности, а также полеты авиации.

#сергей рудской
Алексей Громов
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