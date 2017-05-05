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Москва, 5 мая. Меморандум о зонах деэскалации в Сирии был подготовлен по прямому распоряжению президента России Владимира Путина, заявил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин.

«Документ был подготовлен Минобороны России по прямому поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для закрепления режима прекращения боевых действий на территории Сирии», — констатировал Фомин.

Напомним, 4 мая после двух дней переговоров в Астане полномочными представителями России, Ирана и Турции подписан Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал все стороны конфликта в Сирии продолжить переговоры в Женеве.