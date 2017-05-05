ООН поддержала меморандум о зонах деэскалации в Сирии — Минобороны РФ

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Москва, 5 мая. Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал меморандум о создании в Сирии зон деэскалации, на территории которых запрещено применение оружия и военной авиации. Об этом в пятницу заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

«Поддержал подписание меморандума генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который приветствовал решение о прекращении применения оружия и расширении возможностей гуманитарной поддержки населения», — отметил он.

Напомним, что накануне делегаты России, Турции и Ирана в Астане подписали меморандум о создании в Сирии зон безопасности, где запрещены любые военные действия. Данный документ уже поддержал официальный Дамаск, а также Египет.